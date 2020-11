SC-Schreck Mateta führt FSV mit Hattrick zum Premierensieg

Freiburg (SID) - Angeführt vom bärenstarken SC-Schreck Jean-Philippe Mateta hat der FSV Mainz 05 seinen lang ersehnten Premierensieg gefeiert und die rote Laterne an Schalke 04 weitergereicht. Dank eines Hattricks des Franzosen, der vor eineinhalb Jahren schon einmal einen Dreierpack gegen Freiburg geschnürt hat, gewann das bisherige Schlusslicht am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga 3:1 (3:0) beim Sport-Club.

Mateta traf in der 2., 34. und 40. Minute für die Mainzer, die nun vier Punkte auf dem Konto haben. Für Mateta waren es die Tore Nummer sechs bis acht gegen den SC. Der angezählte Trainer Jan-Moritz Lichte hat sich durch den Erfolg eine Atempause verschafft. Dagegen werden die Sorgen in Freiburg größer - der SC weist nach dem siebten Spiel ohne Sieg in Folge nur zwei Zähler mehr als der FSV auf. Daran änderte auch das Tor von Nils Petersen (63.) nichts.