Siebter beim MotoGP-Finale: Bradl holt bestes Saisonergebnis

Stefan Bradl belegt in Portimao den siebten Platz © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

Sein bislang bestes Resultat hatte Bradl in Le Mans/Frankreich als Achter geholt. Der 30-Jährige schaffte es in diesem Jahr fünfmal in die Punkte und überzeugte besonders im letzten Saisondrittel. 2021 arbeitet der frühere Moto2-Weltmeister wieder als Honda-Testfahrer.