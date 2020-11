Marcel Reif in seiner SPORT1-Kolumne, über den BVB, Löw, Favre und Haaland

In seiner SPORT1-Kolumne bricht Marcel Reif eine Lanze für BVB-Trainer Lucien Favre. Auch zur Führungsspielerdiskussion bei der DFB-Elf hat er eine klare Meinung.

was für eine zweite Hälfte des BVB beim 5:2-Sieg bei Hertha BSC . Wenn die die nächsten fünf, sechs Jahre zusammenblieben, würde ich sagen: Da reift etwas heran. Es war hinreißend, aber nichts Neues. Wenn sie gut spielen, spielen sie den sexiesten Fußball in der Liga. Aber es gibt auch Gegner, die das anders beantworten. Da müssen sie mir erstmal zeigen, dass sie das hinbekommen.

Ich muss hier auch einmal eine Lanze für Lucien Favre brechen. Er macht junge Spieler besser. Es gibt viel Kritik an ihm. Es heißt: Warum wird Favre mit denen nicht Meister? Weil es eine Mannschaft gibt, die gefestigter ist und nicht 2:0 in Augsburg verliert.

Haaland wird keine zwei Jahre mehr in Dortmund spielen

Das ist die Krux, mit dem der BVB klarkommen muss. Er ist ein Klub, der die großen Talente bekommt. Dort werden sie besser gemacht. Damit bist du ein Ausbildungsklub und ein Verkäuferklub. Erling Haaland wird keine zwei Jahre mehr in Dortmund spielen.

Wenn man Favre wegschickt und einen anderen holt, muss er gute Spieler genauso besser machen, wie Favre es macht. Das darf man nicht wegdiskutieren. An Haaland sieht man: Da stimmt doch etwas im Verhältnis mit Favre.

Bei der DFB-Elf stimmt es dagegen aktuell überhaupt nicht, das hat man bei der 0:6-Niederlage gegen Spanien deutlich gesehen. Die Probleme sind komplex. In Sachen Qualität sind wir in der Abwehr international nicht hoffähig. Und dann gibt es auch noch die Führungsspielerdiskussion.

Löw hat Hummels, Müller und Boateng aus dem Verkehr gezogen, weil sie zu sehr Führungsspieler waren und die Entwicklung der jüngeren Spieler blockiert haben und damit verhindert haben, dass andere in diese Rolle hineinwachsen. Wenn einer das aber nicht in sich drin hat, wird er kein Führungsspieler. Löw ist in eine Falle getappt, aus der ganz schwer herauszukommen ist.