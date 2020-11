3. Liga: FC Bayern II verliert beim VfB Lübeck

Aufsteiger VfB Lübeck hat in der 3. Liga den vierten Sieg in Folge gefeiert. Die Norddeutschen setzten sich gegen Bayern München II, den Meister der vergangenen Saison, mit 3:0 (0:0) durch und haben jetzt schon 14 Punkte auf dem Konto. Sie zogen in der Tabelle an den "kleinen" Bayern vorbei. (Tabelle der 3. Liga)