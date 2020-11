Eintracht Frankfurt: Erik Durm nach neun Monaten in der Startelf

Durm überzeugt trotz unglücklicher Figur beim 1:1

Es war einer der wenigen Momente, in denen der in den vergangenen Monaten zuvor so böse abgestürzte Weltmeister von 2014 nicht auf der Höhe des Geschehens war. Ansonsten aber wusste Durm gegen RB zu überzeugen, vor allem im Zweikampf (60 Prozent der Duelle gewonnen) blieb der 28-Jährige stabil. Totgesagte leben also länger, der überraschende Schachzug von Trainer Adi Hütter ist geglückt.