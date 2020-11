Trotz 0:6-DFB-Pleite: Sportschau verzeichnet fast fünf Mio. Zuschauer

Die 0:6-Pleite der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League am vergangenen Dienstag gegen Spanien hat keinen Einfluss auf die TV-Quoten.

Köln (SID) - Die 0:6-Pleite der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League am vergangenen Dienstag in Sevilla gegen Spanien hat keinen Einfluss auf die TV-Quoten in der ARD-Sportschau mit der Bundesliga-Berichterstattung am Samstag gehabt. 4,94 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren schalteten bei den Zusammenfassungen der Erstligapartien am Samstag das Erste ein.