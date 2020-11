NFL: Taysom Hill bei den New Orleans Saints Ersatz von Drew Brees

Payton setzt auf Hill, nicht auf Winston

In den vergangenen Wochen war der 30-Jährige viel in den Special Teams unterwegs, doch das ist noch lange nicht alles. Als Running Back gelangen ihm in der laufenden Spielzeit 34 Läufe über insgesamt 186 Yards und ein Touchdown.

Taysom Hill: Einsätze als Running Back und Receiver

So warf er in der Saison 2020 nur fünf Pässe, vier davon kamen bei einem Mitspieler an. Blickt man auf seine gesamte NFL-Karriere seit 2017, sieht es nicht viel besser aus. Erst 18 Pässe hat er seitdem geworfen, ein Touchdown gelang ihm dabei nicht.

Stattlicher Vertrag für Hill

Hill will als Quarterback spielen

"Ich habe jede Sekunde meiner Zeit in New Orleans geliebt. Also will ich gehen? Nein, ich will nicht. Aber...Ich möchte in dieser Liga Quarterback spielen, und wenn New Orleans mich nicht als solchen sieht, dann muss ich gehen", sagte er in einem Interview mit der Associated Press.