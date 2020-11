Youssoufa Moukoko, Jürgen Kohler spricht über den Shootingstar des BVB

Reif: Moukoko ist auch ein Mensch

Auch SPORT1 -Experte Marcel Reif glaubt, dass es bei Moukoko nun vor allem um die psychische Komponente geht. "Als Spieler ist er dort, wo normal ein 16-Jähriger nicht sein kann. Aber er ist doch auch ein Mensch. Wir waren alle mal in diesem Alter. Mit 16 muss man das verarbeiten", sagte er im CHECK24 Doppelpass .

"Es war gegen Hertha eine lustige Geschichte mit dem Rekord. Doch wenn er jetzt auf dem Platz steht, ist er ein normaler Bundesliga-Spieler und soll Spiele gewinnen", glaubt Reif: "Das verlangt man von einem 16-Jährigen. Das soll er möglichst konstant abrufen. Da weiß man, was auf so einen jungen Spieler zukommt. Damit muss er zurechtkommen."

Kohler gibt Reif dabei Recht. "Kind zu sein ist im Profifußball nicht möglich. Dort wird bewertet, wie performt wird", sagte der 55-Jährige. "Das spielt das Alter keine Rolle. Für so einen jungen Menschen ist das ein Einschnitt. Er ist ja ambitioniert und hat Ansprüche an sich. Die Psyche ist bei so einem jungen Spieler sehr wichtig. Er ist immer noch ein Kind."