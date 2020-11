Skispringen: Stefan Horngacher gibt Andreas Wellinger Zeit

Andreas Wellinger will sich nach seiner Verletzung in die Weltspitze zurückkämpfen. Von Bundestrainer Stefan Horngacher bekommt er dafür Zeit.

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher will Olympiasieger Andreas Wellinger bei dessen Weg zurück in die Weltspitze Zeit geben.

"Andi ist überhaupt nicht gefordert, er muss auch nicht liefern. Er muss einfach nach seiner einjährigen Pause wieder in den Wettkampfmodus kommen", sagte Horngacher am Sonntag im polnischen Wisla.

Wellinger hatte bei seinem ersten Weltcup seit 20 Monaten beim Teamwettbewerb am Samstag noch zugeschaut. "Er hat in der letzten Zeit nicht die besten Sprünge gemacht. Man muss bei ihm einfach behutsam weiter schauen und hoffen, dass er im Laufe des Winters noch etwas drauflegen kann. Man sollte die Erwartungen nicht so hoch schrauben", sagte Horngacher.