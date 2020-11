Vendee Globe: Segler Herrmann schiebt sich auf Platz 6 - und knutscht sein Schiff

Hamburg (SID) - Segler Boris Herrmann kommt bei der Vendee Globe immer besser zurecht und hat sich nach zwei Wochen auf See inzwischen auf den sechsten Platz vorgearbeitet. "Ich habe dem Schiff einen Kuss gegeben, weil alles so gut läuft", sagte Herrmann in einem knapp acht-minütigen Video auf YouTube. Es sei "alles in bester Ordnung, das Schiff ist ein guter Partner. Es führt mich gut durch diese Reise."