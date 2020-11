BVB: Golden Boy Erling Haaland bricht Rekorde - seine Fabel-Zahlen

Favre fasziniert von Viererpacker Haaland: "Will immer Tore schießen!"

Kurios: Lucien Favre wusste nicht mehr, wie viele Tore sein Superstürmer geschossen hat. Drei Finger zeigte der Schweizer bei der Auswechslung in der 85. Minute in Richtung des Norwegers.

Haaland sagte bei ESPN : "Er hat mich gefragt, wie oft ich getroffen habe. Er fragte: 'Hast Du drei Tore gemacht?' und ich: 'Nein, vier Tore. Nur vier, weil Sie mich ausgewechselt haben.'" Schmunzelt fügte der BVB-Star an: "Ich bin jetzt wirklich sauer auf ihn. Aber so ist das."

Favre gab zu: "Das stimmt. Ich schaue nicht nur auf die Tore, sondern auch auf die Pässe und die Flanken." Ob drei oder vier, das sei am Ende auch "egal", meinte Favre. "Aber vier Tore genügt für heute. Fantastisch!"

25-mal hatte Erling Haaland in Berlin das runde Leder am Fuß, feuerte sechs Torschüsse ab und traf vier Mal. Der frisch gekürte Golden-Boy-Sieger stellte damit einmal mehr einen Rekord auf.

Haaland übertrumpft Marke von Uwe Seeler

SPORT1 hat die Fabel-Zahlen von Erling Haaland in der Übersicht:

Haaland trifft und trifft und trifft. In der Bundesliga steht der Rekord-Mann jetzt bei zehn Saisontoren, Bayern-Star Robert Lewandowski bei elf. BVB-Profi Axel Witsel sagt bei ESPN: "Das ist einfach Erling. Du siehst in 40 Minuten nicht und dann trifft er auf einmal. (…) Ich glaube, dass er sogar mehr Tore als Lewandowski schießen kann, auch wenn das natürlich nicht leicht ist. Lewandowski ist einer der besten Stürmer der Welt. Aber er kann ihn einholen. Er trifft ja fast in jedem Spiel."