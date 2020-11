Iker Casillas blickt bedauernd auf Abschied von Real Madrid 2015 zurück

"Es war der Abschied aus Madrid", antwortete Casillas in der Wochenbeilage von El Pais auf die Frage nach seiner schlimmsten Erinnerung an Real. "Ich denke, dass dieser Abschied zwischen dem Verein und einem Spieler, der so lange dort gespielt hat, nicht im Einklang vonstatten gegangen ist. Das hat mich traurig gemacht."