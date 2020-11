Hansi Flick kann Entscheidungen von Bundestrainer Joachim Löw verstehen

"Der Sieg im Finale der Champions League in Lissabon war mehr als besonders. Weit nach dem Schlusspfiff bin ich noch mal in den Mittelkreis gegangen und habe mich zu Joshua Kimmich, David Alaba und Serge Gnabry auf eine Trommel gesetzt, die Joshua dabeihatte. Im Nachhinein war das der bewegendste Moment", sagte der Trainer des FC Bayern in der Welt am Sonntag und ergänzte: "Für den gesamten Verein war das Triple eine riesige Sache. Es hat gedauert, bis man das verarbeitet hat."