FC Schalke 04 bei Sieglos-Serie auf Spuren von Tasmania Berlin

Der FC Schalke 04 macht weiter Jagd auf den Sieglos-Rekord in der Bundesliga. Die Königsblauen blieben durch das 0:2 gegen den VfL Wolfsburg am Samstag zum 24. Mal in Folge ohne Sieg.