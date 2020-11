Youssoufa Moukoko freut sich über sein BVB-Debüt in der Bundesliga

"Was für eine Nacht! Sehr glücklich, mein Debüt gegeben zu haben. Aber noch glücklicher bin ich über die drei Punkte. Nichts kann dieses Gefühl beschreiben", schrieb der 16-Jährige bei Instagram, nachdem er beim 5:2 (0:1)-Sieg bei Hertha BSC am Samstag in der 85. Minute eingewechselt wurde. Damit ist er der jüngste Spieler der Liga-Geschichte.