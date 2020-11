Entscheidung über Australian Open soll "bald" fallen

Melbourne (SID) - Turnierdirektor Craig Tiley hat am Sonntag eine "baldige Entscheidung" über die planmäßige Austragung der Australian Open angekündigt. "Tennis Australia tut alles, um den Tennissommer so schnell wie möglich zu finalisieren", so Craig in einer Mitteilung: "Wir arbeiten eng mit den Behörden an einem Plan, der alle Bedürfnisse einbezieht, die der Spieler, der Fans, unserer Partner und Angestellten."