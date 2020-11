Borussia Dortmund: Nuri Sahin gratuliert Youssoufa Moukoko zum Rekord

15 Jahre lang hielt Nuri Sahin den Rekord als jüngster Bundesliga-Spieler aller Zeiten. Nun gratuliert er in einer Grußbotschaft seinem Nachfolger Youssoufa Moukoko.

Am 6. August 2005 feierte der Mittelfeldspieler, der jetzt für Antalyaspor spielt, im Alter von 16 Jahren, 11 Monaten und 1 Tag sein Bundesliga-Debüt für Borussia Dortmund und avancierte zum jüngsten Bundesliga-Spieler aller Zeiten.

Jetzt ist erneut ein Dortmunder in Sahins Fußstapfen getreten: Youssoufa Moukoko, der einen Tag nach seinem 16. Geburtstag in der Bundesliga debütierte, als er in der 85. Minute beim 5:2-Kantersieg des BVB bei Hertha BSC für Viererpacker Erling Haaland eingewechselt wurde.