Bundesliga: Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 1:1, Barkok und Poulsen treffen

Der Rekordmeister, der am Samstagnachmittag ebenfalls nicht über ein 1:1 gegen Werder Bremen hinausgekommen war, bleibt zwei Zähler vor Leipzig. ( Service: TABELLE der Bundesliga )

Leipzigs Torschütze Yussuf Poulsen zeigte sich nicht so zufrieden: "Wir haben uns mehr vorgenommen. So wie das Spiel verlaufen ist, ist es aber okay. Wir laufen einem Rückstand hinterher und es war sehr schwer heute. Frankfurt hat es sehr gut gemacht. Der Punkt ist aber verdient."