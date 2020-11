Wie Werder Bremen FC Bayern trotzte - Kohfeldt zufrieden mit Rekord

Kohfeldt nach gelber Karte: "Kann ich in keinster Weise nachvollziehen"

In der Nachspielzeit wurden die Klappsitze der Allianz Arena kurzerhand zu Trommeln umfunktioniert.

Die Delegation von Werder Bremen versuchte mit rhythmischem Auf- und Zuklappen der Sitzschalen, für Stimmung zu sorgen. Florian Kohfeldt deutete in der Coachingzone auf seine Uhr und kurz darauf sorgte Guido Winkmanns Schlusspfiff ein letztes Mal für Lärm rund um die Bremer Ersatzbank.

Nach einem intensiven Spiel durfte sich Werder über ein nicht unverdientes 1:1 (1:0) beim FC Bayern freuen. Gleichzeitig blieb Bremen nicht nur im siebten Spiel in Folge ungeschlagen, sondern stellte mit dem fünften 1:1 nacheinander den bisher 40 Jahre allein von Bayer Leverkusen gehaltenen Bundesliga-Rekord ein.

Werder-Trainer Kohfeldt mit "langweiligstem Rekord" zufrieden

"Das ist wahrscheinlich der langweiligste Rekord, den die Bundesliga zu bieten hat - da bin ich nicht stolz drauf", meinte Werder-Trainer Kohfeldt hinterher am Sky -Mikrofon. "Aber 1:1 bei Bayern, da können wir nicht unzufrieden hier weg fahren. Es ist nur ein Punkt, das ist tabellarisch kein Riesensprung, aber es kann den Glauben festigen."

Nach 22 Pflichtspielniederlagen gegen die Bayern in Serie schnupperten die Bremer nach der Führung durch Maximilian Eggestein (45.) kurz vor der Pause sogar lange Zeit an einem Dreier. Auch nach dem Münchner Ausgleich durch Kingsley Coman (62.) hatten die Gäste in Person von Josh Sargent (83., 87.) zwei Mal ein mögliches Siegtor vor Augen.