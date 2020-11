Ersatzgeschwächtes Real holt Remis in Villarreal

Köln (SID) - Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat in La Liga arg dezimiert den nächsten Rückschlag kassiert. Das Team um Rio-Weltmeister Toni Kroos, das von Coronafällen und Verletzungen gebeutelt ist, kam am 10. Spieltag beim FC Villarreal zu einem 1:1 (1:0) und liegt in der Tabelle mit 17 Punkten weiter zwei Zähler hinter dem Team von Trainer Unai Emery.

Angreifer Mariano Diaz, der zuvor lediglich 14 Minuten in dieser Saison zum Einsatz gekommen war, erzielte in der zweiten Minute in Villarreal die Führung. Gerard Moreno (76.) traf per Foulelfmeter zum Endstand.