Ski Alpin: Mikaela Shiffrin bei Sieg von Petra Vlhova in Levi Zweite

US-Skistar Mikaela Shiffrin fährt in Levi bei ihrem Comeback nach 300 Tagen auf Platz zwei. Schneller ist nur ihre slowakische Dauerrivalin Petra Vlhova.

Skistar Mikaela Shiffrin hat sich beim Comeback nach 300 Tagen in starker Verfassung zurückgemeldet, ihren 67. Weltcupsieg aber verpasst.

Beim ersten Saisonslalom im finnischen Levi musste sich die Amerikanerin mit Platz zwei und 18 Hundertstelsekunden Rückstand auf ihre slowakische Dauerrivalin Petra Vlhova geschlagen geben. Vlhova feierte ihren vierten Slalomsieg in Serie.

Shiffrin emotional nach Comeback

"Nach allem, was passiert ist, ist es einfach richtig cool, wieder ein Rennen zu bestreiten und aufs Podium zu fahren", sagte Shiffrin: "Es war traurig und stressig, ich hatte nicht viel Training."

"Ich will eigentlich nicht so emotional sein. Ich bin einfach glücklich. Beim Skifahren hatte ich das Gefühl, dass es wirklich Spaß macht", sagte die viermalige Levi-Siegerin, die wegen Rückenproblemen den Saisonstart im Oktober in Sölden ausgelassen hatte.