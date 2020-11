3. Liga: Dresden weiter auf dem Vormarsch - FCS unentschieden

Dynamo Dresden hat seine Aufholjagd in der 3. Fußball-Liga fortgesetzt. Die Sachsen gewannen das Ostduell bei Hansa Rostock mit 3:1.

Köln (SID) - Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden hat seine Aufholjagd in der 3. Fußball-Liga fortgesetzt. Die Sachsen gewannen das traditionsreiche Ostduell bei Hansa Rostock mit 3:1 (3:1) und schoben sich auf Platz zwei. Tabellenführer und Aufsteiger 1. FC Saarbrücken kam aufgrund eines Dreierpacks von Gäste-Spieler Maurice Malone über ein 3:3 (2:2) gegen Zweitliga-Absteiger und Verfolger SV Wehen Wiesbaden nicht hinaus.

Christoph Daferner (15.), Marco Hartmann (30.) und Ransford Königsdörffer (41.) schossen in Rostock ein 3:0 der Dresdner heraus. Pascal Breier (43.) gelang das 1:3 für den FC Hansa.

Sebastian Jacob (13./73.) und Nicklas Shipnoski (23.) trafen in Saarbrücken für den FCS, doch Malone (16./25./54.) sorgte im Alleingang für das zwischenzeitliche 3:2 der Gäste.

1860-Profi Erik Tallig sah indes wegen wiederholten Foulspiels (69.) die Gelb-Rote Karte gegen Uerdingen. In Halle war Kenny Prince Redondo (12.) für die Lauterer zum 1:0 erfolgreich. Antonios Papadopoulos (53.) glich für den HFC aus.

Der FSV Zwickau und Waldhof Mannheim trennten sich 0:0. Das Spiel zwischen dem Tabellenletzten SV Meppen und Aufsteiger Türkgücü München war wegen Coronafällen bei den Emsländern abgesagt worden. Es war die dritte Spielverlegung für Meppen in dieser Saison.

Am Freitagabend hatte sich die Misere beim Ex-Bundesligisten MSV Duisburg auch unter dem neuen Trainer Gino Lettieri fortgesetzt. Die Zebras kassierten beim 0:4 (0:1)-Heimdebakel gegen Neuling SC Verl die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen und stecken damit weiter in der Abstiegszone fest.