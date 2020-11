Alex Zanardi in Klinik in der Nähe seines Wohnortes verlegt

Weil sich die Konstitution des 54-Jährigen weiter stabilisiert hat, wurde der Italiener vom Krankenhaus in Mailand in eine Klinik nach Padua und damit in die die Nähe seiner Heimat verlegt.

Wie das Hospital San Raffaele in Mailand am Samstag mitteilte, habe Zanardi eine "generelle physische und neurologische Stabilität erreicht, die ihm die Verlegung in ein anderes Krankenhaus erlaubt und damit eine weitere Annäherung an den Wohnort seiner Familie".