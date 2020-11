Volleyball-Bundesliga: VfB Friedrichshafen schlägt Berlin Recycling Volleys klar

Friedrichshafen (in blau) bezwang Berlin deutlich © SPORT1

Der VfB Friedrichshafen hat das Gigantenduell in der Volleyball-Bundesliga überraschend deutlich für sich entschieden.

Der erste Satz verlief direkt heiß umkämpft. Lange konnte sich kein Team entscheidend absetzen. Als die Berliner beim Stand von 23:20 kurz vor dem Satzgewinn waren, schlugen die Gastgeber auch dank einer umstrittenen Entscheidung – Berlins Samuel Tuia meinte, er habe den Ball noch vor dem Boden gerettet – eiskalt zurück und sicherten sich den Durchgang in der Verlängerung.

Und auch im dritten Durchgang behielten die Hausherren den Fokus bei und feierten am Ende einen klaren Sieg. Für Friedrichshafen war es der vierte Sieg im fünften Spiel, in der Tabelle ging es an Berlin (vier Siege, zwei Niederlagen) vorbei auf Rang zwei.