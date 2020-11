Zweierbob: Friedrich siegt vor Lochner

Lochner unterbot im ersten Durchgang den erst im Februar von Friedrich aufgestellten Bahnrekord mit 49,51 Sekunden um eine Hundertstelsekunde, obwohl er nie zuvor auf der traditionsreichen Bahn in Sigulda gefahren war. Der elfmalige Weltmeister Friedrich (Oberbärenburg) ließ sich jedoch nicht beeindrucken, fuhr im zweiten Durchgang die beste Zeit und hatte am Ende 0,04 Sekunden Vorsprung auf Lochner.

In dieser Saison finden trotz der Corona-Pandemie wie geplant acht Weltcups statt, darunter in Winterberg und am Königssee. Höhepunkt der Saison ist die am 1. Februar 2021 beginnende WM in Altenberg.