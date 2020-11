Kiel verspielt 2:0-Führung und tritt auf der Stelle

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel tritt auf der Stelle und bleibt auch im vierten Spiel in Folge sieglos.

Kiel (SID) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel tritt auf der Stelle und bleibt auch im vierten Spiel in Folge sieglos. Die Störche kamen zu Hause gegen den 1. FC Heidenheim trotz eines 2:0-Vorsprungs über ein 2:2 (1:0) nicht hinaus. Jonas Föhrenbach (45., Eigentor) und Alexander Mühling (68., Foulelfmeter), der zum vierten Mal in dieser Saison zu Hause traf, trafen für die Kieler.

Christian Kühlwetter (87., Foulelfmeter/90.+4) sorgte mit einem Doppelpack noch für den Ausgleich. Kiels Johannes van den Bergh sah an seinem 34. Geburtstag wegen groben Foulspiels die Rote Karte (90.+2).

Die erste Großchance hatten die Norddeutschen. Mühling lupfte in der 23. Minute den Ball in den Sechzehnmeterraum, Fin Bartels scheiterte aber an FCH-Torwart Kevin Müller. Auch im Nachschuss konnte Kiel den Ball nicht im gegnerischen Tor unterbringen.