1:3 gegen KSC: Braunschweig rutscht auf Platz 15

Braunschweig (SID) - Eintracht Braunschweig ist in der 2. Fußball-Bundesliga auf Platz 15 abgerutscht. Der deutsche Meister von 1967 unterlag gegen den Karlsruher SC am achten Spieltag mit 1:3 (1:2) und kassierte die zweite Heimpleite der Saison.

Robin Ziegele (14., Eigentor) und Marvin Wanitzek (18.) per Freistoß stellten per Doppelschlag frühzeitig die Weichen auf Sieg für die Badener, die bereits den dritten Saisonerfolg landen konnten. In der Tabelle kletterte der KSC auf Position acht. Nick Proschwitz (31.) nutzte die erste Chance der Gastgeber zu seinem vierten Saisontreffer. Der Südkoreaner Kyoung-Rok Choi (63.) stellte den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her.