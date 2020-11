NBA: Ausfall von Klay Thompson trifft Golden State Warriors hart

Nach einem verlorenen Jahr mit dem Abgang von Kevin Durant und den Verletzungen von Stephen Curry und Klay Thompson wollte das einstige Superteam in der Saison 2020/21 wieder angreifen und den Zweiflern beweisen, dass die Dynastie (fünf Finalteilnahmen und drei Titel zwischen 2015 und 2019) noch lange nicht am Ende ist.

Thompson fällt mit Achillessehnenriss aus

Der Forward muss sowohl in der Offensive Curry entlasten, als auch am anderen Ende des Feldes einen Schritt nach vorne machen. Rookie Wiseman gilt als hochtalentiert, absolvierte am College aber nur drei Spiele. Kann der Center wirklich eine sofortige Hilfe sein, zumal die Warriors in den vergangenen Jahren meist ohne echten Fünfer am erfolgreichsten waren?