2015: Pep Guardiola wollte Odegaard beim FC Bayern zum besten der Welt machen

In ganz Europa war der norwegische Nationalspieler, der als der nächste große Superstar galt, damals begehrt. Auch der FC Bayern war unter den Interessenten für den Mittelfeld-Mann, es gab sogar ein Probetraining an der Säbener Straße. Der Trainer hieß dort damals Pep Guardiola.

Und eben jener hätte Odegaard nur allzu gern in München begrüßt.

Dies gab nun der ehemalige Profi und heutige TV-Experte Jan Arge Fjortoft preis. Im Podcast des italienischen Sportjournalisten Fabrizio Romano "Here we go" beschrieb Odegaards Landsmann im Detail, wie sehr sich der Erfolgscoach das Supertalent im Bayern-Trikot gewünscht hatte.