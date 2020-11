Premier League: FC Liverpool - Leicester City live im TV, Stream, Ticker

Der mittlerweile 33 Jahre alte Stürmerstar hat in acht Saisonspielen bereits neun Tore erzielt. Ein weiteres legte er vor. Fünf Tore seiner erzielte er zwar per Strafstoß, trotzdem ließt sich folgende Statistik äußerst beeindruckend: Die Hälfte seiner Abschlüsse in der Liga war drin. Keiner braucht so wenige Chancen (und Ballkontakte) wie der der Toptorjäger der vergangenen Saison, um zu treffen.