Weitsprung-Star Mihambo will in Tokio auch sprinten

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo will bei den Olympischen Spielen im kommenden Sommer in Tokio auch im Sprint starten. "Ja, für nächstes Jahr ist das definitiv geplant", sagte die 26 Jahre alte Heidelbergerin dem Spiegel: "Ich habe gemerkt, dass ich sehr gern sprinte, aber hier muss man auch sehr viel für den Erfolg tun. Ich weiß, dass ich das nicht geschenkt bekommen werde und dass ich dafür hart arbeiten muss."

Vom Zeitplan her ist anders als bei der WM 2019 in Doha, als Mihambo den Weitsprung-Titel holte, in Tokio sogar ein Dreifachstart möglich: Die 100 m werden am 30. (Vorläufe) und 31. Juli (Halbfinale und Finale) ausgetragen, der Weitsprung findet am 1. (Qualifikation) und 3. August (Finale) statt. Die Staffel über 4x100 m ist für den 5. (Vorlauf) und 6. August angesetzt.