Bundesliga mit Köln, Mainz, Union Berlin LIVE im TV, Stream, Ticker

Der 1. FC Köln hat zuletzt zumindest nicht verloren - und will nun gegen Union Berlin endlich den ersten Saisonsieg in der Liga klar machen. Auch Mainz hofft auf Punkte.

Dieses gelte es nun "weiter zu gießen" - am besten mit einem Erfolg am Sonntag ( Bundesliga: 1. FC Köln – Union Berlin um 18 Uhr im LIVETICKER ) gegen Union Berlin. "Unser Ziel ist ein Sieg, das ist klar", betonte Gisdol.

Gisdol und ein äußerst kompliziertes Jahr

Gisdol ist nun seit einem Jahr im Amt, er hat den Klub in der vergangenen Saison in einer ähnlich komplizierten Situation übernommen und zum Klassenerhalt geführt. Daher hat der Coach noch etwas Kredit, allerdings durften die Kölner ihren letzten Sieg in der Bundesliga im März feiern - acht der zwölf Monate unter Gisdol ist Köln also ohne Sieg.