Premier League: Chelsea mit Werner und Rüdiger vs Newcastle United 2:0

Timo Werner liefert gegen Newcastle United eine furiose Leistung ab, lässt aber auch einige Chancen ungenutzt. Für die Entscheidung sorgt er per Sololauf.

Der FC Chelsea hat in der Premier League einen letztlich überzeugenden Sieg gefeiert.

Bei Newcastle United setzte sich die Mannschaft von Trainer Frank Lampard nach zahlreichen guten Chancen mit 2:0 (1:0) durch. Beim ersten Liga-Einsatz des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger in der laufenden Saison präsentierte sich vor allem dessen DFB-Kollege Timo Werner aber lange glücklos - ehe er doch noch aufdrehte und mit einem Traumsolo den entscheidenden zweiten Treffer der Blues vorbereitete (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker) .

Der hochengagierte und äußerst umtriebige Stürmer ließ zunächst mehrere gute Chancen ungenutzt. Die beste im ersten Durchgang, als er den Ball völlig freistehend aus rund elf Metern am Tor vorbeischob.

Im zweiten Durchgang versuchte er sich dann aus ähnlich aussichtsreicher Position als Vorlagengeber, sein Querpass auf Tammy Abraham wurde aber in letzter Sekunde noch abgefangen. Fast schon bezeichnend, dass das erste Tor des Tages nicht von einem Chelsea-Spieler erzielt wurde ( Tabelle der Premier League ).

Federico Fernández unterlief in der zehnten Spielminute bei einem Klärungsversuch nach einer Hereingabe aus kurzer Distanz ein Eigentor. In der 65. Minute schlug dann Abraham zu, dessen Treffer aber zu großen Teilen auf das Konto von Werner ging.

Tief in der eigenen Hälfte kam der 24-Jährige an den Ball und zündete den Turbo. Zwei Gegenspieler ließ er dabei ganz alt aussehen, ein dritter kam gar nicht erst in den Zweikampf. Der Pass auf Abraham kam zum richtigen Zeitpunkt, der Abschluss war mustergültig (Spielplan der Premier League).