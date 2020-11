3. Liga: 1860 München vs Uerdingen, Lautern, Hansa Rostock vs Dresden

Dynamo Dresden fährt in der 3. Liga einen Sieg im Traditions-Duell mit Hansa Rostock ein. Saarbrücken kann trotz dreier Tore nicht siegen.

Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden hat seine Aufholjagd in der 3. Liga fortgesetzt.

Saarbrücken holt Unentschieden

Christoph Daferner (15.), Marco Hartmann (30.) und Ransford Königsdörffer (41.) schossen in Rostock ein 3:0 der Dresdner heraus. Pascal Breier (43.) gelang das 1:3 für den FC Hansa.

Sebastian Jacob (13./73.) und Nicklas Shipnoski (23.) trafen in Saarbrücken für den FCS, doch Malone (16./25./54.) sorgte im Alleingang für das zwischenzeitliche 3:2 der Gäste (Spielplan der 3. Liga) .

1860 beendet Partie in Unterzahl

In Halle war Kenny Prince Redondo (12.) für die Lauterer zum 1:0 erfolgreich. Antonios Papadopoulos (53.) glich für den HFC aus.

Es war die dritte Spielverlegung für Meppen in dieser Saison.

Am Freitagabend hatte sich die Misere beim Ex-Bundesligisten MSV Duisburg auch unter dem neuen Trainer Gino Lettieri fortgesetzt. Die Zebras kassierten beim 0:4 (0:1)-Heimdebakel gegen Neuling SC Verl die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen und stecken damit weiter in der Abstiegszone fest.