Beckham-Klub Inter Miami verpasst Play-off-Hauptrunde

Inter Miami verpasst den Sprung in die MLS-Playoffs © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

Der ehemalige Fußball-Star David Beckham hat mit seinem Klub Inter Miami in der Premierensaison den Einzug in die Playoff-Hauptrunde der Major League Soccer (MLS) verpasst. Im Duell der Liga-Neulinge unterlag Miami ohne den positiv auf Corona getesteten Stürmerstar Gonzalo Higuain beim Nashville SC mit 0:3 (0:2).

Auch Trainer Thierry Henry ist mit Montreal Impact ausgeschieden. Die Kanadier verloren ihr "Play-in"-Rundenspiel der Eastern Conference bei New England Revolution 1:2 (0:1). Den Siegtreffer in Foxborough/Massachusetts erzielte Gustavo Bou in der fünften Minute der Nachspielzeit.