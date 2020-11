Es wird gespielt: Brasiliens Klubs vermelden über 60 Coronafälle

Über 60 positiv auf das Coronavirus getestete Spieler, vier an COVID-19 erkrankte Trainer - trotzdem rollt der Ball in Brasiliens erster Fußball-Liga.

Über 60 positiv auf das Coronavirus getestete Spieler, vier an COVID-19 erkrankte Trainer, elf betroffene Vereine - aber trotzdem rollt am Wochenende überall der Ball in Brasiliens erster Fußball-Liga. Laut Erhebung des Internetportals Globo Esporte fehlen den 20 Erstligisten derzeit exakt 62 Spieler, die sich in Quarantäne befinden.