Fußballstar Rooney fordert Kopfballverbot für Kinder

"Als wir dort gelebt haben, waren bei meinem älteren Sohn Kopfbälle im Fußball-Training und auch in Spielen verboten", berichtete Rooney, der in der Saison 2018/19 für D.C. United in der US-Bundesstadt Washington gespielt hatte, dem Daily Telegraph. "Wenn der Ball in Kopfhöhe ankam, sind sie zur Seite gegangen und haben ihn durchgelassen", berichtete der 35-Jährige weiter. Rooney spielt derzeit beim zweitklassigen englischen Klub Derby County.