Schlierenzauer: "Natürlich gibt es Tage, an denen es mir schwerfällt"

Skisprung-Olympiasieger Gregor Schlierenzauer hat trotz seiner sportlichen Durststrecke die Motivation nicht verloren. "Natürlich gibt es Tage, an denen es mir schwerfällt. Aber diese Tage hat jeder von uns egal in welchem Job", sagte der 30-jährige Österreicher dem Sportbuzzer : "Für mich fühlt es sich richtig an, diesen Weg weiterzugehen. Ich glaube daran, dass ich wieder oben anschließen kann."

Der Anfang in dieser Saison verlief zäh. In der Qualifikation für das Einzelspringen in Wisla/Polen am Sonntag (16.00 Uhr) kam Schlierenzauer über Rang 29 nicht hinaus.