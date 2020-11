Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 21. November

Vier Tage nach der 0:6-Pleite der Nationalmannschaft in Spanien geht die Bundesliga in ihren achten Spieltag. Am Start sind die Top 4 der Tabelle.

Köln (SID) - Vier Tage nach der 0:6-Pleite der Nationalmannschaft in Spanien geht die Fußball-Bundesliga in ihren achten Spieltag. Am Start sind die Top 4 der aktuellen Tabelle. Bayern München will seine Spitzenposition mit einem Heimsieg gegen Werder Bremen festigen. Verfolger RB Leipzig steht bei Eintracht Frankfurt vor einer schweren Aufgabe. Beim Dortmunder Gastspiel bei Hertha BSC könnte Youssoufa Moukoko, der am Freitag seinen 16. Geburtstag feierte, jüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte werden. Der Tabellenvierte Bayer Leverkusen ist bei Aufsteiger Arminia Bielefeld zu Gast, der zuletzt fünfmal in Serie verlor. Ferner will Schalke im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg seine schwarze Serie von 23 Bundesligaspielen ohne Sieg beenden, und Hoffenheim trifft auf den starken Aufsteiger VfB Stuttgart.