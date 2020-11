Tennis: Djokovic über Zverev - ATP-Strafen-Forderung bei häuslicher Gewalt

"Ich unterstütze keine Form der Gewalt", sagte der Serbe am Rande der ATP Finals in London, bei dem er dem Hamburger mit einem 6:3, 7:6-Sieg den Halbfinal-Einzug vermasselte. "Sollte die ATP eine Politik erarbeiten? Ja, warum nicht? Wahrscheinlich sollte es so etwas geben", sagte Djokovic.