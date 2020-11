Misslungene PSG-Generalprobe für Leipzig bei Neymar-Comeback

Monte Carlo (SID) - Ex-Nationalspieler Kevin Volland hat maßgeblich zu einer verdorbenen Generalprobe des französischen Fußball-Meisters Paris St. Germain für das Champions-League-Duell mit Bundesligist RB Leipzig beigetragen. Das Team des deutschen PSG-Trainers Thomas Tuchel kassierte vier Tage vor dem Seine-Gastspiel der Sachsen trotz des Comebacks seines brasilianischen Superstars Neymar mit 2:3 (2:0) beim AS Monaco auch durch zwei Treffer des früheren Leverkuseners Volland seine erste Niederlage in der Ligue 1 nach zuvor acht Siegen in Serie.