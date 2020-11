Zuletzt zweimal in Saudi-Arabien: Supercoppa kehrt nach Italien zurück

Der italienische Fußball-Supercup kehrt nach zwei ebenso lukrativen wie umstrittenen Austragungen in Saudi-Arabien zurück nach Hause.

Rom (SID) - Der italienische Fußball-Supercup kehrt nach zwei ebenso lukrativen wie umstrittenen Austragungen in Saudi-Arabien zurück nach Hause. Wie der nationale Verband FIGC bekannt gab, wird das Duell zwischen Meister Juventus Turin und Pokalsieger SSC Neapel am 20. Januar in Reggio Emilia stattfinden.