Grand Slam of Darts 2020, Achtelfinale: Van den Bergh siegt - Wade, Whitlock gefordert

Dave Chisnall erlebt beim Grand Slam of Darts eine irre Achterbahnfahrt, scheitert trotz Mega-Aufholjagd. Dimitri Van den Bergh zaubert sich ins Viertelfinale.

In dieser Form gehört er langsam aber sicher zu den ganz großen Titel-Anwärtern:

Dimitri Van den Bergh ist beim Grand Slam of Darts im englischen Coventry ( 16. bis 24. November LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM ) auch durch das Achtelfinale spaziert.

The Dreammaker erteilte Jonny Clayton eine 10:3-Lehrstunde und überzeugte nach ohnehin schon starker Gruppenphase erneut bei Scoring und Checkout. ( Die Tabellen des Grand Slam of Darts )

Eine irre Pleite setzte es beim Anlauf aufs Viertelfinale dagegen für Dave Chisnall: Der englische Routinier patzte im Kräftemessen mit Jose de Sousa nach verspielter 2:0-Führung zum 2:8 und danach zwischenzeitlich wieder fünf gewonnenen Legs am Ende mit 7:10.

Völlig verrückt: Nachdem Chizzy sieben Pfeile zum möglichen 3:0 ausgelassen hatte, lief bei dem 40-Jährigen lange Zeit gar nichts mehr zusammen, verlor er acht (!) Legs in Serie. Katastrophal dabei die Bilanz von zwischenzeitlich 12 vergebenen Möglichkeiten auf die Doppel, ehe ein Mega-Zwischenspurt zum 7:8 wieder gewaltig Hoffnung machte.

Irres Duell zwischen Chisnall und de Sousa

Am Ende aber stellte de Sousa die Weichen doch noch irgendwie auf Sieg, wenngleich auch der Portugiese immer wieder große Schwächephasen zeigte: So verrechnete er sich mehrfach, hatte sich unter anderem vertan und das Bulls-eye nicht gespielt, obwohl Chisnall auf dem Doppel stand.

Der World-Matchplay-Sieger, der im Verlauf des Turniers bereits zweimal an einem 9-Darter geschnuppert hatte, erzielte einen Drei-Dart-Average von 103,51 (zu 88,53) und ließ so auch seine schwächere Performance auf die Doppel nicht weiter ins Gewicht fallen (37,5 Prozent gegenüber 42,86 %). Ein Übriges bei der Machtdemonstration des Belgiers taten acht 180er.

Viertelfinale: Van den Bergh in Topform

Auch Van den Bergh und Wade lassen Muskeln spielen

Auch James Wade (England) ließ seine Muskeln an den Pfeilen spielen, wies Landsmann Ian White mit 10:4 in die Schranken. Der zweite Matchdarts saß bei The Machine, der mit einer Checkput-Quote von 45,45 (zu 25 %) auftrumpfte.