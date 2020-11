Bundesliga: Hertha BSC - Borussia Dortmund LIVE im TV, Stream & Ticker

Borussia Dortmund ist am achten Spieltag bei Hertha BSC zu ungewohnter UIhrzeit gefordert. BVB-Jungstar Youssoufa Moukoko könnte in Berlin sein Debüt feiern.

Ungewöhnlich ist die Uhrzeit: Nach Gladbach - Wolfsburg am 4. Spieltag (1:1) nun das zweite Spiel findet am Samstag um halb neun statt. Hintergrund: Weil noch am Mittwoch Länderspiele stattfanden, wurde zum zweiten Mal das Spiel am Freitagabend gestrichen - und findet 24 Stunden später statt.