Die Weltcups in Copper Mountain fallen aus © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

Wegen der "dynamischen" Corona-Lage in Colorado sind die Weltcups der Snowboarder und Freeskier in Copper Mountain abgesagt worden.

Köln (SID) - Wegen der "dynamischen" Corona-Lage in Colorado sind die Weltcups der Snowboarder und Freeskier in Copper Mountain abgesagt worden. Das gab der US-amerikanische Ski- und Snowboard-Verband (USSA) am Freitag bekannt. Die Wettbewerbe hätten vom 17. bis 19. Dezember stattfinden sollen.