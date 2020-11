Judo-EM: Trajdos holte dritte Bronzemedaille für DJB

Martyna Trajdos hat dem Deutschen Judo-Bund (DJB) am zweiten Wettkampftag der Europameisterschaften in Prag die dritte Bronzemedaille beschert.

Köln (SID) - Die WM-Dritte Martyna Trajdos (Zweibrücken) hat dem Deutschen Judo-Bund (DJB) am zweiten Wettkampftag der Europameisterschaften in Prag die dritte Bronzemedaille beschert. In der Klasse bis 63 kg musste sich die Europameisterin von 2015 im Halbfinale der Österreicherin Magdalena Krssakova per Ippon geschlagen geben, danach behielt die 31-Jährige gegen Angelika Szymanska aus Polen die Oberhand.