Youssoufa Moukoko im BVB-Kader: Bundesliga-Debüt bei Hertha BSC winkt

Youssoufa Moukoko könnte schon dieses Wochenende sein Debüt in der Bundesliga feiern. Der 16-Jährige steht im Kader des BVB für die Partie in Berlin.

Schon am Samstag könnte es soweit sein!

Das Bundesliga-Debüt von Supertalent Youssoufa Moukoko rückt näher. Wie SPORT1 erfuhr, steht der Stürmer im Kader von Borussia Dortmund für die Partie am Samstagabend bei Hertha BSC. ( Bundesliga: Hertha BSC - Borussia Dortmund am Samstag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER )

Moukoko hat am Freitag seinen 16. Geburtstag gefeiert und kann somit fortan in der Bundesliga eingesetzt werden. Auf der Pressekonferenz am Mittag hatten Trainer Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc noch offen gelassen, ob das Juwel schon mit nach Berlin reisen wird.