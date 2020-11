Weltfußballer wird am 17. Dezember virtuell gekürt

Köln (SID) - Wegen der Corona-Pandemie werden die Hauptdarsteller des Fußballs in diesem Jahr virtuell geehrt. Wie der Weltverband FIFA am Freitag bekannt gab, finden die "The Best FIFA Football Awards 2020" am 17. Dezember statt. Gesucht werden unter anderem die Nachfolger von Weltfußballer Lionel Messi, Weltfußballerin Megan Rapinoe sowie Welttrainer Jürgen Klopp.