Bundesliga: FC Bayern - Werder Bremen LIVE in TV, Stream & Ticker

Keine Paarung gab es in der Ligahistorie öfter. Bayern-Trainer Hansi Flick kann in seinem 50. Pflichtspiel an der Seitenlinie des Rekordmeisters wettbewerbsübergreifend den 23. FCB-Sieg in Folge gegen den SV Werder (Bundesliga: FC Bayern - Werder Bremen, Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) einfahren.