BVB: Michael Zorc klärt über Erling Haaland und Norwegens Corona-Fall auf

Einem Einsatz von Erling Haaland in Berlin steht nichts im Weg © Imago

Michael Zorc hat die Verwirrung um Erling Haaland und die angebliche Quarantäne aufgelöst. Einem Start des norwegischen Top-Stürmers in Berlin stehe nichts im Wege.

Auf diesen Satz, den Lucien Favre auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Samstag bei Hertha BSC ( Bundesliga: Hertha BSC - Borussia Dortmund, Samstag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER ) gesagt hat, haben die BVB-Fans gewartet. Damit steht einem Startelf-Einsatz des Top-Stürmers (schon sechs Liga-Tore, zwei Assists) nichts im Wege.

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Dortmund musste Haaland allerdings doch nicht in Quarantäne.

Zorc: "Haben uns penibel an die Vorgaben gehalten"

"Diese Verwirrung gab nicht hier in Dortmund, sondern woanders", sagte BVB-Sportchef Michael Zorc: "Wir haben uns penibel an die Vorgaben gehalten und haben uns genau mit dem Gesundheitsamt Dortmund abgesprochen. Erling hatte zu den Spielern, die im Nachhinein positiv getestet wurden, keinen direkten Kontakt. Er hat in den letzten sieben Tagen vier Test gemacht, die alle negativ ausgefallen sind."